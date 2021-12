MT Cidadão está entre as três melhores soluções tecnológicas do Brasil

A plataforma de Transformação Digital do Governo de Mato Grosso, o App MT Cidadão, ficou entre as três melhores ações de tecnologia no quesito ‘impacto na vida do cidadão e da gestão pública’ em 2021, durante a 19ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (e-Gov).

Para o diretor presidente da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), Antônio Marcos Silva de Oliveira, ser finalista de um prêmio tão importante demonstra toda a potencialidade e a força da MTI. “O projeto vencedor é mais antigo e tem mais maturidade do que o nosso, mas não é melhor em termos técnicos, o que mostra que estamos no caminho certo”.

O projeto ‘MT Cidadão: Integrando o Estado e aproximando o cidadão’ tem uma estratégia de transformação digital por meio de aplicativo com design centrado no cidadão e soluções tecnológicas inspiradas na Estônia, o mais digital do mundo. Atualmente, possui 77 serviços digitais disponíveis, 335 mil usuários ativos e 18,2 milhões de acessos por ano.

Sócrates Barros, gerente da Unidade de Gestão Estratégica de Projetos da MTI, disse quer ficado honrado em representar Mato Grosso em uma premiação nacional tão relevante para tecnologia da informação.”A nossa plataforma foi uma das mais elogiadas pela sua eficiência e também por toda segurança gerada, graças a uma rede segura de interoperabilidade de dados da MTI X-via”.

O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), em parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A divulgação dos premiados ocorreu no dia 8 de dezembro, durante a abertura da 49ª edição do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (SECOP), em Vitória, no Espírito Santo.

Podem participar do Prêmio e-Gov, a mais importante premiação de TIC para a gestão pública do País, projetos de TIC de órgãos, entidades e empresas públicas federais, estaduais e municipais que ofereçam soluções para os serviços públicos digitais, tornando-os mais efetivos e facilitando a vida da população.

Sobre o MT Cidadão

O MT Cidadão é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso que visa ampliar a transparência e prestação de serviços ao cidadão. Desenvolvida e mantido pela MTI, a plataforma disponibiliza em um só lugar vários serviços digitais essenciais e relevantes para o cidadão.

Uma vez autenticado, o cidadão acessa serviços públicos personalizados e otimizados para o seu dia a dia. Em um só local e através de dados do Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Educação, e Procuradoria Geral do Estado o cidadão pode:

Conferir informações básicas do veículo; consultar débitos registrados para IPVA, licenciamento e Seguro DPVAT; verificar infrações registradas, aviso de Dívida Ativa; solicitar PID (Permissão Internacional para Dirigir); emplacamento; solicitar Intenção de venda, transferência, troca para Placa Mercosul; solicitar RG digital; renovação, segunda vida e CNH definitiva, chamar serviços de emergência da SESP; consultar informações da vida acadêmica dos alunos, entre outros serviços digitais.