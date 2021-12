Cadastramento para solicitação de matrículas na rede estadual é obrigatório para alunos novos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) reforça aos pais e responsáveis sobre a obrigatoriedade do cadastramento de novos usuários no Portal Matrícula Web, antes das datas para a efetivação da matrícula de novos alunos da rede estadual de ensino. O procedimento faz parte da primeira etapa do processo de matrículas, e sem ele, o aluno não conseguirá o acesso às vagas disponíveis.

O cadastro do usuário pode ser feito por meio do site www.seduc.mt.gov.br ou matricula.seduc.mt.gov.br. O período de solicitação e confirmação das vagas pelo portal para matrículas em Cuiabá será de 10 a 14 de janeiro de 2022, das 8h às 18h. Já para vagas em escolas nos demais municípios será de 11 a 14 de janeiro de 2022, das 8h às 18h.

O cadastro para novos usuários no site pode ser feito durante todo o ano letivo de 2022, uma vez que neste ano será implementado um sistema de cadastro reserva para as unidades escolares. De acordo com o líder do Núcleo de Dados, Informações e Estatísticas, Rodrigo Jacob, o ideal é que o cadastramento seja feito antes do dia 10 de janeiro.

“Oriento que os pais ou responsáveis façam o cadastro dos seus filhos antes do período de solicitação de matrícula nas unidades escolares, para que a partir do dia 10 ou 11 eles possam ter o acesso às vagas disponíveis e solicitar a vaga na unidade desejada”, explicou.

O servidor ressalta que apesar da possibilidade do cadastro reserva, os pais e/ou responsáveis devem realizar a matrícula dos seus filhos nas unidades escolares, para garantir a continuidade da formação educacional dos estudantes.

Em caso de dúvidas, o site da matrícula contém manual e vídeo contendo o passo a passo para criação do login e senha de acesso e uma aba com perguntas frequentes. Além disso, para sanar as demais dúvidas existentes, pais, responsáveis e alunos poderão acessar a aba “Fale Conosco”.

O prazos e datas estipuladas seguem a Portaria nº 519/2021/GS/SeducMT, retificada em parte pela Portaria nº 751/2021/GS/SeducMT.

Matrícula

Durante esse processo é importante acompanhar o andamento da solicitação, uma vez que a matrícula só será efetivada quando validada pela unidade escolar.

O aluno maior de idade ou o pai/responsável pelo aluno menor de idade deverão comparecer na unidade escolar de opção para confirmação da matrícula, munidos dos documentos exigidos na portaria.

A solicitação de vagas nas unidades escolares que não constam na lista, os pais ou responsáveis devem procurar diretamente a secretaria da unidade escolar pretendida no mesmo período da solicitação de vagas da Matrícula Web.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), Diretorias Regionais de Educação e unidades escolares participantes da Matrícula Web disponibilizarão em suas unidades terminais de computadores e apoio para os pais ou responsáveis que não possuam acesso à internet ou que tenham dificuldades para solicitar as vagas através da Matrícula Web.

Rebeca Cruz | Seduc-MT