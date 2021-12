Governo do Estado e FGV assinam contrato de Sistema Estruturado para reforçar qualidade do ensino em 727 escolas

O governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Educação, Alan Porto, assinam nesta quinta-feira (09.12) o contrato do Sistema Estruturado de Ensino, com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A assinatura será às 17h, no Palácio Paiaguás (salão Cloves Vettorato). O material didático possui a metodologia já aplicada na rede particular e será entregue pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) a partir de fevereiro de 2022.

Também participam da assinatura o ex-ministro da Educação Henrique Paim, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, e o secretário executivo da Seduc, Amauri Fernandes. O sistema estruturado é composto por apostila, plataforma digital, aplicativo, avaliações, exercícios complementares, banco de perguntas e formação continuada dos professores com duração de 120 horas por ano.

A iniciativa visa propor um conjunto de ações voltadas ao reforço da qualidade do ensino, melhoria do desempenho, interatividade, feedback e soluções pedagógicas, beneficiando professores e alunos de 727 escolas da rede estadual. As apostilas são bimestrais e toda a implementação do sistema terá custo de R$192 por aluno/ano.

Cada aluno terá acesso a uma apostila de componentes curriculares diferentes e poderá levá-las para casa, sem a necessidade de devolução para a unidade escolar. O contrato terá duração de cinco anos. Neste primeiro ano de adesão ao sistema serão investidos R$ 75 milhões.

Mato Grosso é o primeiro estado a assinar o Contrato de Impacto Social (CIS), que implica em cumprimento de metas de melhoria de nível de aprendizagem dos alunos para o recebimento do valor contratado. O conteúdo programático será regionalizado, seguindo os padrões da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC-MT). Os programas contemplam as mais diversas áreas do conhecimento e deverão estar organizados de acordo com as necessidades de cada ano, considerando a progressão da aprendizagem.

Assessoria | Seduc-MT