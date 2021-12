Alta Floresta: homem é detido por abusar sexualmente de enteada de 14 anos

Um homem de 32 anos foi detido por volta das 22h00 de ontem, quarta-feira (08), por abusar sexualmente da enteada, uma menor de 14 anos.

Conforme ocorrência, o suspeito havia marcado para jogar vôlei juntamente com outras pessoas e informou que levaria a enteada com ele, mas demorou a chegar ao local e desceu sozinho do veículo.

Questionado pela testemunha onde estaria a menor, ele relatou que ela havia ficado no veículo. A testemunha então pediu para ele jogar no lugar dela, pois iria para casa, mas, foi ao encontro da menor.

Ao abrir a porta do carro viu que a adolescente estava com semblante assustando, embriagada e com forte odor de cigarro. Ao questionar a menor se algo de errado havia acontecido, esta abraçou a testemunha, passou a chorar e disse que foi abusada após ser embriagada.

A testemunha então levou a adolescente para sua casa e comunicou a mãe da menor que ela estava embriagada. A mãe foi a casa da amiga e no local foi informada do abuso sexual, acionando então a Polícia Militar.

No local, a PM realizou a detenção do suspeito. Em conversa com a vítima, ela informou que os abusos vinham ocorrendo há pelo menos um ano e que aconteciam quando a mãe saia para trabalhar e o suspeito que faz frete, a levava junto. Durante o trajeto a embriagava e abusava sexualmente.

A menor disse que outras coisas aconteceram, mas devido ao seu abalo emocional, não quis revelar.

No momento da detenção o suspeito assumiu o abuso, mas quis justificar. “Sei que errei, mas não foi só culpa minha”.

O Conselho Tutelar foi acionado e o suspeito encaminhado à Delegacia Municipal.

Redação Notícia Exata