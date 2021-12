Seduc publica edital de retificação e Nota Técnica com as principais dúvidas dos candidatos

A Secretaria de Estado de Educação publicou no Diário Oficial, desta quinta-feira (02.12), o Edital de retificação do processo seletivo para cadastro de reserva de profissionais interinos para o ano de 2022 e uma Nota Técnica para esclarecer as principais dúvidas dos candidatos.

O seletivo visa a contratação temporária de profissionais da educação para os cargos de professor, técnico administrativo educacional (TAE) e apoio administrativo educacional (AEE), em demandas que não são caracterizadas como vagas de concurso, tais como aulas residuais e licenças médicas, para substituir servidores efetivos que, anualmente, são designados para funções como diretor, coordenador e demais atribuições administrativas. As inscrições terminaram no dia 23 de novembro.

Conforme o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o novo formato de seleção é resultado de uma ampla meta de trabalho do Governo do Estado, que visa aperfeiçoar os trabalhos desempenhados pelos profissionais otimizando os recursos disponíveis.

“O processo seletivo representa um novo formato de gestão. Temos investido fortemente nas estruturas físicas das escolas, agora chegou o momento de reorganizarmos a contratação de quem irá atuar do dia a dia da sala de aula. Toda mudança provoca questionamentos, por isso, nossa equipe de gestão elaborou uma Nota Técnica contendo as principais dúvidas dos candidatos, de forma que os profissionais possam continuar se preparando para as próximas etapas do seletivo”, destacou o secretário.

Após aprovados, os profissionais deverão passar, ainda, por avaliação semestral de desempenho, que irá analisar o cumprimento de requisitos mínimos como assiduidade, realização de diário de classe, plano de aula, entre outras obrigações.

O método de avaliação de desempenho para os profissionais interinos já é uma ação adotada nas melhores gestões de educação do país. Como forma de proporcionar gradualmente a inserção das novas regras de avaliação na educação de Mato Grosso, a Seduc optou pela retificação do Item 15.2 do Edital Nº 008/2021 GS/SEDUC/MT.

As provas serão realizadas no próximo dia 12/12/2021.

Natália Leão | Seduc MT