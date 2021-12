Comandante-geral da PMMT é homenageado com medalha Mérito da Força Nacional

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis, foi agraciado com a medalha ‘Mérito da Força Nacional Soldado Luís Pedro de Souza Gomes’, na última segunda-feira (29.11), em solenidade militar realizada na sede da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), em Brasília.

A honraria foi criada para laurear personalidades e autoridades em reconhecimento público que contribuem com o engrandecimento da Força Nacional. Lisonjeado com a homenagem, o comandante-geral da PMMT conta que é uma honra fazer parte do departamento da FN. “É uma grande honra receber essa medalha da Força Nacional. Nós temos uma história bem própria, bem ligada à fundação da FN. Participei da instrução de nivelamento de conhecimento em João Pessoa, fui coordenador, supervisor e instrutor desta importante instituição. Estou muito feliz por ter recebido esse reconhecimento”, afirma coronel Assis.

A medalha ‘Mérito da Força Nacional Soldado Luís Pedro de Souza Gomes’ foi criada pela Presidência da República em novembro de 2018, em homenagem ao soldado sul-mato-grossense Luís Pedro de Souza Gomes, morto em 2013 em um confronto entre posseiros e a Força Nacional em Rondônia.

Greyce Lima | PMMT