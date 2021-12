Aproteles recebe maquinários do Governo do Estado para manutenção na MT-325

A entrega aconteceu no último sábado (27), quando dois maquinários chegaram para compor o pátio de máquinas da Associação dos Produtores do Vale Teles Pires – Aproteles. O prefeito Valdemar Gamba esteve presente com o presidente da Aproteles Junior Berlanda.

A Aproteles é responsável pela manutenção de um trecho de 200 quilômetros da rodovia MT-325, onde nos últimos 20 anos o volume de caminhões em quantidade e dimensão mudou muito, a motoniveladora e a pá carregadeira novas vão auxiliar nos trabalhos de manutenção.

“Vem nos ajudar porque nós estávamos com o pátio de máquinas já com máquinas mais velhas, então recebendo estas duas máquinas novas, isso vem fortalecer o nosso trabalho, principalmente de recuperação e assistência na 325, porque pega um período chuvoso que vem com muitos problemas nessa estrada, então vem para nos ajudar nesse período que a população que frequenta a 325 necessita”, destacou o presidente Junior Berlanda.

As máquinas vieram em sistema de comodato e deve ficar em poder da Aproteles por tempo indeterminado, a MT-325 de responsabilidade do Governo do Estado, é de grande importância para o município de Alta Floresta, por onde passam as produções de soja, gado e madeira.

“É muito importante porque a 325 é uma estrada que é uma espinha dorsal, que tem várias vicinais que saem na 325 e o Governo do Estado sempre tendo essa visão para melhorar a infraestrutura, mandou essas máquinas para a Aproteles, e isso vem nos ajudar muito, ser parceiro da prefeitura para fazer a melhoria dessas estradas, que é uma das mais movimentadas do município”, pontuou o prefeito Chico Gamba.

A Aproteles não poupou agradecimentos ao prefeito Valdemar Gamba, ao Marcelo de Oliveira e Silva, secretário da Sinfra, ao governador Mauro Mendes, senador Jaime Campos e o empresário Mario Candia que auxiliaram a associação nestas buscas por melhorias ao município.

