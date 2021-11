Pedal Movimento pelo Clima acontece no final de semana em Alta Floresta

Um evento ciclístico promovido pelo Instituto Centro de Vida (ICV) vai incentivar a conexão entre prática esportiva, alimentação saudável e mitigação das mudanças climáticas em Alta Floresta, município amazônico localizado no norte de Mato Grosso.

Parte da campanha Movimento Pelo Clima, o pedal terá um percurso de aproximadamente 30 quilômetros até a Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, na área rural, e ocorrerá no dia 14 de novembro, domingo. A saída será do Batalhão da Polícia Militar.

O pedal tem inscrições gratuitas e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 9º Comando Regional da Polícia Militar, Associação Guadalupe Agroecológica (AGuA) e das lojas de bicicletas Ninus Bike e Trairão.

A Prefeitura de Alta Floresta está apoiando o evento através da Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Os ciclistas terão a oportunidade de conhecer famílias produtoras de hortaliças, frutas, café, leite e outros alimentos da região. As famílias da Associação Guadalupe Agroecológica (AGuA) irão realizar também venda e exposição de produtos da comunidade e promoverão. outras atividades

Além disso, será realizada a venda de cestas de produtos da agricultura familiar pela iniciativa Rota Local, projeto do ICV que apoia organizações comunitárias da região na comercialização dos produtos nos mercados de Alta Floresta.

COMUNICADO IMPORTANTE

Apesar das inscrições terem sido encerradas, a organização informa que as pessoas NÃO INSCRITAS no pedal e que queiram participar, ainda é possível. Isso por causa da disponibilidade de recursos, entretanto, a venda do kit de comes especiais de café da manhã e/ou trilhas para os não inscritos vai ocorrer apenas no local (e com dinheiro trocado) para não incorrer no risco de faltar para quem já se inscreveu antecipadamente.

A volta da comunidade e transporte das bicicletas de volta também é de inteira responsabilidade do participante não inscrito.

