Gasolina sobe 2,25% em uma semana e chega a custar quase R$ 8 o litro

O preço médio da gasolina nos postos do país subiu 2,25% na semana passada, chegando a R$ 6,710 o litro, de acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (8) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor máximo foi de R$ 7,999 no Rio Grande do Sul.

Essa foi a quinta semana consecutiva de alta.

É possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7 em postos de 20 estados:

Acre (R$ 7,600);

Alagoas (R$ 7,198);

Amazonas (R$ 7,350);

Bahia (R$ 7,299);

Ceará (R$ 7,190);

Distrito Federal (R$ 7,499);

Espírito Santo (R$ 7,090);

Goiás (R$ 7,399);

Mato Grosso (R$ 7,230);

Minas Gerais (R$ 7,599);

Pará (R$ 7,250);

Paraná (R$ 7,300);

Pernambuco (R$ 7,439);

Piauí (R$ 7,299);

Rio de Janeiro (R$ 7,749);

Rio Grande do Norte (R$ 7,299);

Rio Grande do Sul (R$ 7,999);

Rondônia (R$ 7,030);

São Paulo (R$ 7,399);

Tocantins (R$ 7,129).

A escalada de preços é reflexo do reajuste no valor da gasolina e do diesel feito pela Petrobras e em vigor desde 26 de outubro.

Por conta do reajuste, o preço do litro do diesel subiu 2,45% nos postos brasileiros na semana passada, chegando a uma média de R$ 5,339. O preço máximo foi de R$ 6,700 o litro em Cruzeiro do Sul, no Acre.

O valor médio do litro do etanol, por sua vez, subiu 4,5% na semana, para R$ 5,294. O preço máximo foi de R$ 7,899 o litro em Bage, no Rio Grande do Sul.

O preço do botijão de gás (GLP), por sua vez, se manteve estável e fechou a semana em R$ 102,48.