MT tem a maior alta de etanol entre todos os estados do Brasil, diz ANP

O Estado de Mato Grosso registrou a maior alta no preço médio do etanol hidratado entre todos os estados brasileiros, considerando o intervalo entre os dias 17 e 23 de outubro. Na apuração semanal, o avanço foi de 5,18%, com o litro atingindo R$ 4,83.

O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pela AE-Taxas.

Ainda de acordo com a agência, Mato Grosso também registrou a maior alta mensal no preço médio do biocombustível, 5,67% somente para o mês de outubro.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,16% na semana em relação à anterior, de R$ 4,819 para R$ 4,875 o litro.

Ontem, a Petrobrás anunciou uma nova alta no preço dos combustíveis, que já vigora a partir de hoje. O reajuste ocorreu apenas 17 dias após a última alteração nos valores dos combustíveis.

De acordo com a estatal, esses “ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras.”

Rodrigo Costa/Gazeta Digital