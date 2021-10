Prevenção ao suicídio: Saúde e Assistência Social seguem com ações

Nas últimas décadas, observa-se o crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes entre jovens. Em um período de 28 anos, houve um aumento de 30% nos casos de suicídio, taxa maior do que a média das outras faixas etárias, segundo dados do Programa DATASUS – Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, através do Departamento de Atenção Básica e Programa Saúde na Escola, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com a Miss Teen Alta Floresta Helen Golçaves Larocca, realizaram no dia 07 de outubro a 2º reunião conjunta, para seguimento dos debates de elaboração de um projeto que consiste em um plano ação continuada de prevenção ao suicídio, que tem a princípio como público alvo os estudantes da área da educação municipal, estadual e privada, mas podendo ser estendido para a sociedade como um todo.

A reunião foi presidida pelo coordenador do programa Saúde na Escola Sr. Claudiomiro Viera e a Secretária de Saúde Dra. Sandra Correa de Mello, com a participação da Secretaria de Assistência Social Sra. Mariney Viana Munhoz e sua assessora Sra. Sirlei Vaz da Silva Capeleti, contando com a presença da diretora de Atenção Básica enfermeira. Flavia Alves de Oliveira e a Dra. Léia Ribeiro de Morais – psicóloga coordenadora do programa FICAI/AF e coordenação e representantes técnicos do: Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, “Casa da Família”, CRAS – “Conviver”, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Centro de Especialidades Médicas – CEM e Centro Especializado em Reabilitação – CER.

Claudiomiro Viera – Coordenador do Programa Saúde na Escola pontua, que no transcorrer da semana já haviam realizado reunião com a Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, Juíza de direito, FÓRUM/AF e que esta programa reunião com a Dra. Laís Liane Resende, promotora de justiça – vara da infância e juventude MP/AF.

“Estamos em faze de construção do projeto e visamos a intersetorialidade, unindo conhecimentos, saberes e experiências o projeto tende a ser mais amplo e consistente e com o planejamento para a execução das ações de forma participativa e integrada, os trabalhos se fortalecem e tendem a apresentar resultados mais satisfatórios, teremos outras momentos de debates e estaremos convidando mais representantes de setores públicos e privados, para participarem da elaboração do projeto em questão conclui Viera”.

ASCOM