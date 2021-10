Programa Ser Família passará por nova formatação e substituição de cartões

O programa Ser Família, auxílio emergencial que garantiu renda extra de R$ 150 para famílias vulneráveis de Mato Grosso por um período de cinco meses, está passando por uma nova formatação.

A criação da Lei 602/2021 permitiu a ampliação do auxílio financeiro para R$ 200, pago bimestralmente a partir do mês de outubro de 2021 até dezembro de 2022.

Com essa mudança, uma nova empresa licitada assumirá a administração do pagamento dos valores, sendo necessária a substituição de todos os cartões dos contemplados. A previsão é que todo o processo seja concluído ainda neste mês.

A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, destacou que não haverá mudança de beneficiário, apenas o ajuste no programa, garantindo o valor superior por um período maior.

O benefício continuará sendo destinado exclusivamente para compra de alimentos, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas, produtos à base de tabaco, cosméticos e combustíveis.

A medida atinge pessoas com renda mensal per capita de até R$ 89, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico).

Vívian Lessa Setasc-MT