Governo de Mato Grosso lança Operação Abafa Amazônia contra crimes ambientais

Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado Segurança Pública (Sesp-MT) realiza nesta quarta-feira (06.10), às 8h30, na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, o lançamento da operação integrada ‘Abafa Amazônia’ de enfrentamento a destruição da natureza com uso não autorizado do fogo durante o período proibitivo de queimadas e demais crimes ambientais. A Região Norte do Estado será o foco dos trabalhos de fiscalização neste último trimestre de 2021.

Essa ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), além das demais forças integradas na operação: Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Perícia Oficial de Identificação (Politec).

O período proibitivo de queimadas na zona urbana em 2021 foi antecipado pelo Governo do Estado por meio de decreto publicado no Diário Oficial que vai de 01 de julho a 30 de outubro. Neste período, fica proibido o uso do fogo em áreas rurais para limpeza e manejo, para evitar incêndios florestais de grandes proporções. Na zona urbana, as queimadas são proibidas o ano todo.

Carlos Celestino | Secom-MT