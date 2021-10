TIRO E QUEDA 30.09

Ontem pra mim foi um dia especial. Encaminhei-me, logo pela manhã para o ginásio de esportes de Alta Floresta para cumprir com meu dever de cidadão e tomar a segunda dose da vacina. Minha filhota, Anna Carolina, que tomou primeira dose depois, também estava agendada para o mesmo dia. O momento foi graciosamente registrado pelo jornalista e professor de Educação Física Nilson James, o Aranha (colunista esportivo do O Diário e proprietário do suíte MT Esportes). A coincidência de datas só foi possível porque as vacinas são diferentes, Pfizer e Astrazeneca.

Faço questão de registrar este momento por dois motivos, sendo o principal deles, para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Não virei, nem virarei jacaré, não tenho, nem terei chip implantado em mim, assim como não estou, nem estarei 100% imunizado, sendo necessário, segundo a orientação da ciência, a usar mascaras, evitar a aglomeração com outras pessoas e não me descuidar nunca dos cuidados higiênicos, como uso de álcool em gel e álcool 70%.

O segundo motivo pelo qual faço questão de registrar este momento que, é para lembrar as pessoas vítimas de Covid 19 que morreram no pais, no estado, no município. Já estamos à beira de 600 mil mortos em todo o país, 150 em Alta Floresta.

Destes 150, todos têm nomes, têm suas histórias, deixaram seus familiares, deixaram seus filhos ou pais, deixaram esposas ou esposos, deixaram seus sonhos para traz.

À estas pessoas (que perderam seus entes) meus profundos sentimentos, a todos, os que conhecia e os que não conhecia, os que eram próximos e os que me eram desafetos, todos merecem serem lembrados porque morreram de uma doença que pode ser evitada, ainda que isto custe uma mudança de planos e atitudes.

E que o momento em que estamos passando enquanto humanidade, nos sirva para que tenhamos cada vez mais a certeza de que precisamos viver nossos momentos, valorizar nossas conquistas, por menor que elas sejam e para que possamos evitar as grandes lamentações, não valem a pena, não valem a perda de nossa humanidade.

Pra finalizar, deixar bem claro que fiquei feliz em verificar que o ginásio de esportes estava recebendo um grande numero de pessoas e que a organização desenhada pelas equipes organizadoras, secretarias de saúde e de esportes (pode haver outras pastas envolvidas, mas me parece que essas eram as principais) estão de parabéns porque estão tornando o momento muito grandioso.

E pra finalizar, a enfermeira que me atendeu, cujo nome não registrei (infelizmente) me fez a seguinte pergunta: “Veio chique para tomar a vacina?”. Eu respondi, “o momento requer, pra falar a verdade eu nem tinha roupa digna para o que vocês estão fazendo, tão importante é este momento pra mim”.