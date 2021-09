Mato-grossenses podem solicitar primeiro emplacamento e transferência via App MT Cidadão

Proprietários de veículos de Mato Grosso podem solicitar a intenção de venda, transferência de propriedade, primeiro emplacamento e uma série de novos serviços públicos digitais via aplicativo MT Cidadão. As soluções trazem mais facilidade e comodidade para a vida dos mato-grossenses.

A última atualização do APP foi realizada pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) e já está disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos.

A atualização ainda conta com os seguintes serviços:

Primeiro emplacamento

Intenção de venda

Transferência de propriedade

Mudança de município (Transferência de município)

Segunda Via CRV

Inclusão de financiamento (inclusão de gravame)

Baixa de financiamento (Baixa no gravame)

Troca de Placa Mercosul

Os processos também permitem o agendamento de atendimentos presenciais necessários durante outros processos, como a entrega de documentação e vistoria dos veículos. Os agendamentos podem ser feitos pelo próprio aplicativo ou pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br).

De acordo com o diretor-presidente da MTI, Antônio Marcos de Oliveira, a melhoria na oferta de serviços públicos digitais é uma missão do Governo do Estado e em especial da MTI e do Núcleo de Transformação Digital, que conta com representantes de vários órgãos do executivo.“Junto com o Detran estamos trabalhando para eliminar barreiras e facilitar o acesso ao cidadão, promovendo assim uma melhoria nos serviços, atendimentos e qualidade de vida dos usuários”, afiormou.

Segundo o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, esse é apenas o início de um processo de modernização para tornar a Autarquia cada vez mais digital. “Com a ampliação dos serviços no aplicativo, vamos reduzir cerca de 90% a demanda de todos os serviços do Detran que eram realizados somente de forma presencial”, destacou.

Importante ressaltar que, para os serviços de troca para placa Mercosul, mudança de município e transferência de propriedade, é necessária a realização de vistoria veicular, que deve ser agendada através do próprio aplicativo ou pelo site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br).

Conforme o diretor de Veículos do Detran-MT, Augusto Cordeiro, os serviços de transferência de propriedade e de emplacamento do veículo zero quilômetro, na modalidade digital, era um dos principais pedidos dos cidadãos em relação aos serviços do Detran.

“Agora a população poderá iniciar a regularização do seu veículo através do aplicativo, sem sair da sua rotina, tendo acesso ao serviço de uma forma muito mais ágil”, observou Augusto.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, lembrou que dois importantes serviços do órgão – renovação da CNH e a emissão do Licenciamento do veículo – já estão disponíveis no aplicativo MT Cidadão há mais de 1 ano.

“Agora, trabalhamos bastante em parceria com a MTI na ampliação da oferta dos serviços do Detran de forma online, proporcionando maior comodidade ao cidadão para obter os documentos que precisa de maneira mais prática e rápida, sem precisar deslocamento a qualquer unidade do Detran”, ressaltou o presidente.

MT Cidadão

O MT Cidadão é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso que visa ampliar a transparência e prestação de serviços ao cidadão. Desenvolvido e mantido pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI), é uma plataforma que disponibiliza em um só lugar vários serviços digitais essenciais e relevantes para o cidadão.

A atualização já está disponível para Android na loja Google Play e para o sistema IOS na App Store.

Este projeto foi objeto de atividade realizada em conjunto entre a Diretoria de Veículos do Detran-MT, liderada pelo diretor Augusto Cordeiro, responsável pela definição das regras de todos os processos e pelas equipes da MTI de sustentação do Sistema DETRAN-NET, de Serviços Digitais e de Infraestrutura, liderados pelos analistas Emanuel Daubian, Fábio Dedé, Israel Ferreira e Luiz Estrela. O desenvolvimento ainda contou com a colaboração do Time de Transformação Digital da MTI.

