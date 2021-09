Em ação conjunta, Gefron quebra recorde e realiza maior apreensão de drogas desde sua criação

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) realizou neste sábado (25.09) a maior apreensão de drogas desde 2002, data de criação da unidade. Ao todo, foram apreendidos 999 tabletes de substância análoga a cloridrato/pasta base de cocaína, totalizando 1.064 quilos de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h, em Cáceres (217 km de Cuiabá) e contou com a participação da Polícia Federal e com a Força Tática do 6º Comando Regional da Polícia Militar. Durante abordagem no Posto do Limão, os policiais pararam um caminhão Mercedes Benz L1620, que carregava 25 cabeças de gado e trafegava sentido Bolívia/Brasil.

Como o motorista aparentou nervosismo, as equipes acompanharam o veículo até o local onde os animais seriam entregues e após descarregar o caminhão, os policiais encontraram 976 pacotes de cloridrato/pasta base de cocaína em um fundo falso. Assim, em posse de mais informações, a equipe policial seguiu para o local onde foi feito o carregamento do caminhão, onde foram localizados os 23 tabletes restantes.

Por se tratar de um caso de tráfico internacional de drogas, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal de Cáceres, para as demais providências.

Julia Oviedo | Sesp-MT