TIRO E QUEDA 25.09

Terminam no próximo dia 10 as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso com 1.180 vagas para cursos superiores (bacharelados, tecnólogos e licenciaturas). Não há cobrança de taxa de inscrição.

As oportunidades são para os campi de Sorriso, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente Várzea Grande. Além disso, também há vagas em três campus avançados (Diamantino, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra) e 2 centros de referência (Jaciara e Campo Verde).

Para participar do processo seletivo é necessário ter participado de pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O candidato deverá se inscrever identificando o seu número de inscrição do ENEM 2010 ou posterior (2010 a 2020).

Uma notícia importante, especialmente àqueles que têm contas vencidas em valores altos junto á concessionaria de energia Energisa.

Segundo a assessoria da empresa, foi ampliado de 12 para 24 vezes o prazo para pagamento de contas de luz em atraso em Mato Grosso. A medida faz parte da segunda etapa da campanha da negociação com clientes que precisam de apoio para quitar dívidas. O parcelamento pode ser feito no cartão de crédito. Até agora mais de 62,5 mil famílias já optaram por fazer o acordo usando apenas essa modalidade.

A campanha é válida para todos os clientes de Mato Grosso. Ou seja, poderão parcelar seus débitos com condições especiais todos os clientes residenciais, rurais, comerciais e industriais. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG). A Energisa analisará a situação de cada cliente, para chegar na melhor negociação possível.

Os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.

Bombou esta semana. Uma jiboia de 2,38 metros assustou moradores da rua Maracatiara, no bairro São José Operário, em Alta Floresta, na noite de segunda-feira passada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a cobra foi encontrada no portão da residência, e os moradores assustados acionaram os profissionais.

Abaixo a foto da bichona.