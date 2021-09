Educação realizou a entrega de premiação da FEMUCEB-2019

Na manhã desta quinta-feira (23) a secretária municipal de educação, Lucineia Matos, realizou a entrega da premiação da 13° Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica – FEMUCEB-2019.

Valorizando estudantes que tiveram projetos empatados na edição 2019, quando a gestão anterior não conseguiu realizar a entrega, a atual gestão, prefeito Valdemar Gamba e secretária de educação, decidiu premiar os três projetos sabendo que são merecedores do reconhecimento.

A entrega aconteceu na sede da secretaria de educação, obedecendo as normas de segurança e prevenção, o ato contou com a presença do prefeito municipal, da secretária de educação, ainda compondo a mesa de autoridades estavam presentes a primeira dama Vilma Gamba, a vice prefeita Roseli Rampazio, a presidente do Conselho Municipal de Educação Monica Benetti, o vereador Douglas Teixeira representando o Poder Legislativo e o diretor de políticas pedagógicas Nilson Pereira da Silva.

A Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica é um projeto que tem por objetivo estimular e apoiar as instituições de ensino da rede pública e escolas privadas no que diz respeito à socialização da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento, que tenham como protagonistas estudantes e professores da educação básica. A edição 2019 foi concluída no mês de outubro, para a premiação a gestão anterior deixou 03 tablets, a atual gestão adquiriu 03 HDs externos de 2 tb e seis aparelhos celulares para realizar a entrega.

Foram premiados o projeto “Sistema de reciclagem e ecopapelaria” de alunos da Escola Municipal Vicente Francisco da Silva. Projeto “Droga: Cidadão Consciente não se envolve nessa droga; uma ação dos estudantes do 7º ano do ensino fundamental” da Escola Municipal Jardim das Flores. Projeto: “Perfil de mães entre 20 e 35 anos em dois bairros de Alta Floresta” da Escola Municipal Nilo Procópio Peçanha.

Eliza Gund / ASCOM