Prefeitura realiza primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos neste sábado

A Prefeitura de Alta Floresta, através do departamento de vigilância ambiental, realiza neste sábado (25), a 1ª eatapa da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos., As equipes estarão nos seguintes pontos:

Bairro Vila Nova em frente ao antigo PSF no IDESP, Bairro Boa Esperança no pátio da Escola Sônia Maria Faleiro, Setor Jardim das Flores no pátio da Escola Jardim das Flores, Setores Cidade Bela e Jardim Imperial em frente ao PSF da Cidade Bela, Bairro Bom Pastor no pátio da Igreja Católica, Setores: Norte 2 e Norte 3 no pátio da Igreja São Miguel, Setor Bom Jesus no pátio da Igreja Católica.

A vacinação acontecerá entre as 07h às 16h nos locais descritos, mas é importante frisar que: todos os cães e gatos com mais de quatro meses de idade devem receber a vacina, exceto animais doentes e fêmeas prenhas.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que ataca cães, gatos e outros mamíferos, que não estão protegidos com a vacina. Uma vez infectados, eles podem transmitir a raiva para outros animais e para os humanos, tendo como característica uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%.O contágio ocorre principalmente através de mordedura, arranhadura ou pela saliva de animais infectados com a doença.

É responsabilidade de todos os proprietários de animais participar da campanha contra a raiva. A vacina serve para proteger não só a saúde do seu bichinho, mas a sua também.

Marcelo Carvalho ASCOM