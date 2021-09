Aprosoja-MT e ALMT lançam Campanha “Alimente uma Vida”

Ajudar quem mais precisa. Esse é um dos objetos da Campanha “Alimente uma Vida”, lançada hoje (21.09), pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A meta é arrecadar no mínimo 100 mil cestas básicas, que serão distribuídas nos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. As doações serão realizadas pelos produtores rurais e a cada uma cesta básica arrecadada, a ALMT doará mais uma.

A parceria faz parte do Programa AgroSolidário da Aprosoja-MT, que promove a responsabilidade social e envolve os mais de 7.500 associados. Diretor administrativo da entidade, Nathan Belusso, diz que a campanha deixa em evidência o quanto os agricultores se preocupam com os mato-grossenses de baixa renda. “Nós sabemos que o agro sempre contribui com a sociedade e nesse período crítico que estamos vivendo de pandemia a Aprosoja-MT, além da distribuição da bebida de soja que já faz as entidades carentes do Estado, passa a arrecadar cestas básicas, por meio da Campanha “Alimente uma Vida”. Peço que todos nossos produtores associados contribuam para que possamos doar alimentos aos mais necessitados”, conclamou.

Impulsionadora da parceria entre a ALMT e Aprosoja-MT, a deputada estadual Janaína Riva falou da alegria em iniciar uma campanha, que adjetivou de importante e necessária para Mato Grosso. “Fico feliz em celebrar essa parceria com a Aprosoja-MT. Essa campanha é sem dúvidas uma união de esforços entre ALMT e produtores rurais, isso mostra o quanto os deputados e Aprosoja-MT estão imbuídos no mesmo propósito, que é de ajudar o nosso Estado, independente do que seja a pauta, e nesse caso levar alimento para centenas de famílias mato-grossenses”, frisou a segunda-secretária da Assembleia Legislativa, que lembrou da atuação dos deputados Eduardo Botelho e Max Russi na ação social.

AGROSOLIDÁRIO – Há mais de 12 anos, o programa atua em parceria com creches, asilos, hospitais, entidades filantrópicas, APAE, entre outros. Atualmente são 86 instituições beneficiadas que estão distribuídas em mais de 38 cidades mato-grossenses. Com advento da pandemia, o programa se reinventou e desde o início deste ano, o AgroSolidário distribui alimentos pontualmente. Em março deste ano algumas famílias do bairro Parque Cuiabá, na Capital, foram contempladas.

Quem já foi atendido pelo AgroSolidário sabe da importância que essa assistência tem. Thais Cruz, 25 anos, e o marido estavam desempregados e receberam a doação dos alimentos no início do ano. “Eu já estava sem nada pra comer. Agradeço ao Programa AgroSolidário por esse auxílio que chegou no momento em que mais estamos precisando”, declarou.

Já dona Maria Auxiliadora, de 62 anos, também recebeu as cestas básicas. “Esses alimentos em nossa mesa vão fazer muita diferença. Quero agradecer a todos da Aprosoja-MT e que nunca falte o pão de cada dia a vocês”, agradeceu.

Presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore, lembra que a entidade representa mais de 7.500 associados e que estão dispostos a ajudar os que mais necessitam. “Há muitos anos temos o Programa AgroSolidário que faz essa função de responsabilidade social. Desde o início da pandemia estamos imbuídos em distribuir alimentos aos mais necessitados em todas as regiões do Estado. Temos certeza que essa campanha, que engaja todos os nossos associados, a sociedade e a Assembleia Legislativa, fará enorme diferença na vida de centenas de famílias mato-grossenses. É uma pequena contribuição, mas que, com certeza trará bons frutos”, declarou Cadore”, pontuou Cadore.

COMO DOAR – Todos podem doar qualquer valor. No site www.alimenteumavida.com.br está os dados bancários, PIX, mais informações da campanha e acesso para sanar dúvidas. Doe, a fome não espera!

Rosangela Milles/Assessoria