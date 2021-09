Visita a Casa Lar dos Idosos

No sábado (18) a primeira-dama e secretaria de assistência social de Apiacás Karyne Scorsatto esteve no município de Alta Floresta acompanhada dos vereadores Vilceles Gonçalves (PODEMOS) e Benicio Leal Neto (PP), e visitaram a Casa Lar dos Idosos, onde foram recebidos pela enfermeira Fernanda no qual puderam estabelecer parceria e fizeram a doação de cestas básicas.

Durante a visita, a primeira-dama conheceu a estrutura da instituição, conversou com os idosos de Apiacás que hoje residem lá e ressaltou a importância da Casa Lar dos Idosos. “É muito bom receber o carinho dos idosos e poder ver que eles estão sendo bem tratados, por todos que aqui trabalham. Pude observar que cada funcionário vem contribuindo para dar mais qualidade de vida para os idosos que são assistidos aqui. Eu me sinto feliz em poder conhecer pessoalmente esse lugar, e garanto que iremos fazer de tudo para mantermos essa parceria. Em nome dos nossos idosos eu agradeço a todos da Casa Lar”. Ressalta a secretária e primeira-dama.

Já o vereador, Vilceles, disse da importância de fortalecer as políticas públicas voltadas para os idosos. “ Nessa última sessão ordinária todos nós vereadores votamos a favor do reajuste que é repassado todo mês para a Casa Lar, sabemos da importância do trabalho deles em cuidar dos idosos não só do nosso município, mais de toda região”. Diz o vereador.

Segundo o vereador Neto, essa visita foi muito proveitosa, pois além de conhecer a estrutura da Casa Lar conversamos com os idosos do nosso município que são atendidos por eles. “ Essa visita foi muito boa, pois conversamos com os nossos idosos e podemos perceber o quanto eles são bem tratados nesse lugar, os funcionários trabalham com muito amor e dedicação”. Afirma o vereador.

