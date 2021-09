Indea-MT recebe doação de 20 notebooks para unidades regionais

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) recebeu nesta terça-feira (21.09), a doação de 20 notebooks por meio do termo de cooperação firmado entre o Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac) e o órgão sanitário.

A entrega dos equipamentos atende aos dispositivos da lei 10.486 de 29 de dezembro de 2016, que determina o apoio às ações de vigilância e fiscalização na prevenção, controle e erradicação de doença animal.

As máquinas recebidas serão enviadas para as unidades regionais, no interior do Estado.

Conforme a presidente do Indea, Emanuelle Almeida, os bens doados serão utilizados no auxílio às práticas sanitárias. “Esses equipamentos são mais recursos que o Indea irá dispor para atuar na normatização da defesa sanitária animal no território estadual”.

De acordo com o presidente do Instituto Mato-grossense da Carne, Caio Penido, o Imac tem a missão de promover a Carne de Mato Grosso e entende que não é possível acessar novos mercados sem antes garantir a sanidade de nosso rebanho. “Por isso a importância de fortalecer o controle e erradicação de doenças, além de garantir um atendimento de qualidade aos produtores através das unidades do Indea”, destaca.

No último dia 08 de setembro, foram doados 15 servidores. O valor de todos os bens cedidos ultrapassa os R$ 104 mil.

Viviane Moura | Sedec-MT