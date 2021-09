TIRO E QUEDA 18.09

É monstruoso. Um dossiê de posse da CPI da Covid, em Brasília, afirma que a “Prevent Senior” usou pacientes como cobaias em uma pesquisa com remédios do chamado “kit Covid”. Segundo o documento, a empresa omitiu sete mortes de pessoas tratadas com hidroxicloroquina.

Segundo o Jornal Folha de São Paulo, o dossiê é assinado por 15 profissionais médicos da operadora de planos de saúde e de acordo com estes profissionais, hidroxicloroquina foi administrada sem avisar pacientes ou parentes. O estudo foi realizado em São Paulo.

Em nota, a Prevent Senior negou as acusações e afirmou repudiar as denúncias. A empresa afirmou ainda que tomará medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis pelo dossiê.

O “estudo” da Prevent Senior foi comentado pelo próprio presidente Bolsonaro, entusiasta defensor do tratamento sem eficácia comprovada, ele citou a pesquisa como um caso de sucesso e disse que o estudo apontara que nenhum dos participantes que tomaram hidroxicloroquina havia morrido, enquanto o número de óbitos no grupo que não havia tomado foi de cinco.

A informação divergia do estudo original, que registrara dois mortos. Mesmo essa versão, contudo, continha subnotificação de óbitos, segundo o dossiê de posse dos senadores.

De acordo com uma planilha obtida pela Globonews (TV por assinatura do grupo Globo), nove pacientes que participaram do estudo morreram –seis deles tomaram hidroxicloroquina. Ou seja, ao todo, sete mortes foram ocultadas pela Prevent Senior.

No caso acima, não se trata apenas de uma “Guerra de narrativas” como gostam de dizer os que defendem o posicionamento pró kit Covid, mas sim de uma pesquisa, que se for verdadeira, remete à um momento trágico do Brasil e do Mundo, com experiências sendo feitas com cobaias humanas, e o pior, sem que houvesse consentimento destes.

Muito necessário que seja feito uma investigação isenta sobre o tema, afinal, 15 médicos (não foi um nem dois) assinaram o tal dossiê em que há informações assustadoras, inclusive sobre pressão para que os médicos do plano de saúde dessem o tal kit para pessoas que aparecessem com uma simples gripe, “espirrou, cloroquina”, teriam apontado.

As autoridades policiais tem o dever de investigar e, se comprovar, punir os responsáveis. Aliás, isto é medida urgente.