TIRO E QUEDA 16.09.2021

Deparei-me com esta notícia produzida pela assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa e reproduzida em diversos sites de nosso estado. “O deputado Ulysses Moraes enviou um requerimento nº 475/2021 pedindo informações à Prefeitura de Alta Floresta sobre a paralisação nas obras da Escola Educação Infantil, a Creche Jardim Imperial. O parlamentar quer saber os motivos dessa paralisação e se já tem uma nova previsão de entrega”.

Segundo a matéria, de acordo com o Geo Obras, houve uma licitação para a construção da unidade escolar com o número de contrato 002/2019. O início das obras ocorreu em fevereiro de 2019, prevendo um prazo de 300 dias, devendo sua entrega ter sido efetivada no mesmo ano, com orçamento no valor de R$ 2.007.954,02. Porém, atualmente a obra se encontra com atraso superior a 300 dias, sem ao menos o poder público transparecer à população as reais causas da paralisação dessa construção.

O que me chamou a atenção, além de demora para a entrega da obra, é, o nome do deputado, Ulysses Moraes. Quem é Ulisses Moraes?

Bom, em rápida pesquisa, descobri (desculpem, mas de verdade eu não sabia de quem se tratava), que é deputado da DC – Democracia Cristã e que foi eleito com 18.721 votos, que é advogado e que sua base eleitoral é Cuiabá.

Outra informação, pouco relevante politicamente, mas que foi encontrado no site EXTRA (Grupo Globo), é que ele estava namorando, no mês de abril deste ano, a cantora Maraisa, da dupla Maiara e Maraísa.

Mas o que me chamou a atenção, não é a vida pessoal do deputado e sim, o fato de ele, que é de Cuiabá, estar preocupado com uma escola paralisada em Alta Floresta. Acho isto positivíssimo, afinal, quanto mais deputados de outras regiões derem atenção à Alta Floresta, melhor para nós. Provavelmente algum cidadão, um vereador quem sabe, ou uma liderança de outras áreas tenha um contato mais próximo e solicitou a intervenção do nobre representante do parlamento mato-grossense.

Mas o que me assusta mesmo, é que um deputado totalmente desconhecido (ou quase, desculpem novamente porque eu não saberia dizer se alguém me perguntasse sobre quem era Ulysses Moraes) seja mais produtivo do que nossos representes, pelo menos neste caso foi.

Isto nos faz pensar o quanto estamos carentes de representatividade, o quanto faz falta aqueles votos que foram divididos à um monte de gente (candidatos de fora) e que deixaram nossa representatividade dimensionada à apenas um suplente de deputado.

Que a prestação de serviços do deputado Ulysses Moraes não seja em vão, sirva para dar celeridade à obra paralisada e também para alertar aos eleitores para que nas próximas eleições não deixem a região sem representantes, a sociedade perde.