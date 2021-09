Alta Floresta: vereadores discutem doação de áreas com representantes do Sindicato Rural e do Senar

A Câmara Municipal de Alta Floresta promoveu uma reunião no dia 9, quinta-feira, para discutir sobre a doação de dois terrenos com mil metros quadrados cada um para do Sindicato Rural e para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

Na quarta-feira (08.09) a Câmara Municipal derrubou o regime de urgência especial dos Projetos de Lei 2.128/2021 e 2.129/2021 para que as duas propostas do Executivo Municipal pudessem tramitar normalmente e os vereadores analisassem cada caso de acordo com o regimento interno da Casa de Leis.

Durante a reunião, que foi conduzida pelo vice-presidente Marcos Menin, os vereadores destacaram a importância do Sindicato Rural e do SENAR para o município, e aproveitaram para questionar sobre as especificações das doações.

Além da parceria, os representantes do Sindicato Rural e do SENAR afirmaram que os recursos para ambos os investimentos já estão disponíveis e a construção das novas sedes proporcionará melhorarias no atendimento principalmente na formação profissional.

Participaram da reunião os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Douglas Teixeira (PSC), Adelson da Silva Resende (PDT), Ilmarli Teixeira (PT), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos), José Vaz Neto “Eskiva” (PL), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Darli Luciano da Silva (Pode), Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB), o advogado Geovani Rossi da Secretaria Jurídica, o advogado Carlos Eduardo Marcatto Cirino da Secretaria de Apoio às Comissões Permanentes, o secretário de Fazenda, Paulo Moreira, representando o prefeito Chico Gamba, Carlos Leonel M. Redondo, diretor do Sindicato Rural, Fábio Jacobi, analista do SENAR, Fernanda Prado, assistente do SENAR, e Claudia Sauvesuk, gerente do Sindicato Rural.

Projetos de Lei

O Projeto de Lei 2.128/2021 destina ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural um terreno de mil metros quadrados para a instalação do Núcleo Avançado de Capacitação (NAC). Pelo PL, o espaço deverá conter auditórios, refeitório, banheiros, almoxarifado e sala de recepção. Já o Projeto de Lei 2.129/2021 destina ao Sindicato Rural outro terreno também de mil metros quadrados para a construção da sede do sindicato. Os dois terrenos estão localizados na quadra 12, no Loteamento “Jardim Almeida Prado”.

Trâmite

Os dois projetos de lei foram recebidos na tarde do dia 8, quarta-feira, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião ordinária realizada na Secretaria Parlamentar e seguem os trâmites normais previsto no Regimento Interno da Casa de Leis.

Lindomar Leal/Assessoria