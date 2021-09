Bolsa Família: calendário encerra pagamento do auxílio emergencial em outubro

No próximo mês, o auxílio emergencial vai encerrar o pagamento do benefício para aqueles que fazem parte do programa Bolsa Família. Esses recebem antes dos outros grupos o dinheiro em sua conta. E têm a permissão de saque adiantada.

Valor pago pelo Auxílio Emergencial

Tendo uma variação no valor do benefício por causa da composição da família, se tiver apenas um membro, o benefício é de R$150 por mês; com mais de uma pessoa, a família passa a receber o valor de R$250. Famílias que são chefiadas por mulher que não possui cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa maior de idade, o valor é de R$375.

A regra continua sendo a mesma, para aqueles que recebem o Bolsa Família, o beneficiário terá direito ao valor mais vantajoso já que os benefícios não são acumulativos.

Calendário da 7ª parcela do auxílio no Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de outubro

NIS com final 2: 19 de outubro

NIS com final 3: 20 de outubro

NIS com final 4: 21 de outubro

NIS com final 5: 22 de outubro

NIS com final 6: 25 de outubro

NIS com final 7: 26 de outubro

NIS com final 8: 27 de outubro

NIS com final 9: 28 de outubro

NIS com final 0: 29 de outubro

Como sacar o dinheiro?

Vale lembrar que os beneficiários podem realizar o saque do dinheiro logo que ele é depositado em sua conta. Saiba como realizar o saque.

Para realizar o saque do dinheiro no caixa eletrônico e na lotérica o processo é o mesmo:

O saque é realizado sem cartão, então clique no botão “Entra”do teclado do caixa eletrônico.

Clique no botão “Saque Auxílio Emergencial”.

Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”.

Digite o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”.

Escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”.

Aguarde a liberação do dinheiro.

· Como gerar o código para fazer saque?

Primeiro o trabalhador deve acessar a sua conta poupança digital no aplicativo;

Depois, o usuário deve ir na opção saque e informar o valor que deseja sacar;

Ao informar o valor, um código vai ser gerado;

O beneficiário vai anotar este código e por meio dele fazer o saque em caixa eletrônico ou na lotérica.

JHENIFFER FREITAS – FDR