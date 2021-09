Prefeito atende pedido do presidente Tuti e faz compromisso de recuperar ponte e bueiro no Setor Oeste

Na tarde desta quinta-feira (09.09), o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), levou o prefeito Chico Gamba (PSD) até a vicinal que interliga as Estradas Quarta Oeste e Quinta Oeste para verificar juntamente com o produtor rural Adilson a situação de um bueiro e uma ponte de madeira.

O produtor expos a sua preocupação com a falta de espaço para a passagem de máquinas pesadas, principalmente com as condições das duas estruturas de madeira. Adilson se colocou à disposição para fornecer madeira e até máquinas para auxiliar no serviço.

Já o presidente Tuti pediu ao prefeito atenção com esta demanda, principalmente porque o setor produtivo naquela região já está preparado para o plantio e vai precisar de estradas, com logística adequada para o transporte de insumos, máquinas e principalmente a retirada da produção de grãos.

Depois de analisar cada caso, estudar a viabilidade e o tipo do serviço que precisa ser feito para atender a demanda e resolver o problema, o prefeito Chico Gamba assumiu o compromisso de construir um bueiro adequado, com aterramento e elevação do nível da estrada para evitar alagamentos, e a recuperação da ponte de madeira, com uma estrutura adequada para a passagem de máquinas pesadas.

O prefeito, no entanto, não deu previsão de início da obra, mas assegurou que vai mobilizar uma das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e determinar que providenciem o material necessário para realizar as duas obras.

O presidente do Poder Legislativo agradeceu o prefeito por atender seu pedido e destacou o compromisso do chefe do Poder Executivo com estradas de qualidade que garantam logística de transporte para toda a população, principalmente para o setor produtivo.

LINDOMAR LEAL | Assessoria de Imprensa – Câmara Municipal