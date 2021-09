MT recebeu 1.100 doses da Coronavac suspensas pela Anvisa

Mato Grosso recebeu 1.100 doses de um dos lotes da vacina da Coronavac que foram suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no sábado (4). A medida proíbe a distribuição e o uso de doses envasadas em uma planta (local de fabricação) não aprovada pelo órgão federal de controle sanitário.

As unidades ao Estado fazem parte do lote L202106038. De acordo com nota da Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT), as vacinas foram distribuídas para a regional de saúde de Rondonópolis (210 km ao Sul de Cuiabá) e enviadas a sete cidades da região, sendo eles, Dom Aquino, Itiquira, Juscimeira, São José do Povo, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa e Tesouro.

“A Ses-MT já informou aos municípios para que retenham essas doses, caso ainda não tenham sido aplicadas, até nova orientação do Ministério da Saúde (MS)”, traz a nota. Por meio da assessoria, a Anvisa confirmou a interdição cautelar de lotes da Coronavac, proibindo a distribuição e o uso dos lotes envasados na planta não aprovada na autorização de uso emergencial (AUE).

A Agência informou que foi comunicada pelo Instituto Butantan, que o parceiro Sinovac, fabricante da vacina Coronavac, enviou para o Brasil 25 lotes na apresentação frasco-ampola (monodose e duas doses), totalizando 12.113.934 doses.

“A unidade fabril responsável pelo envase não foi inspecionada e não foi aprovada pela Anvisa na autorização de uso emergencial da referida vacina. O Instituto informou ainda que outros 17 lotes, totalizando 9 milhões de doses, também envasados no local não inspecionado pela Agência, estão em tramitação de envio e liberação ao Brasil”, frisou.

Nesses termos, conforme o órgão, a vacina envasada em local não aprovado na AUE configura-se em produto não regularizado junto à Anvisa. “Assim, torna-se essencial a atuação da Agência com o intuito de mitigar um possível risco sanitário”.

A Anvisa informou ainda que trabalhará na avaliação das condições de boas práticas de fabricação da planta fabril não aprovada, no potencial impacto dessa alteração de local nos requisitos de qualidade, segurança e eficácia das vacinas, e no eventual impacto para as pessoas que foram vacinadas com esse lote. “Além disso, serão feitas tratativas junto ao Instituto Butantan para a regularização desse novo local na cadeia fabril da vacina junto à Agência”, destacou.

Desde janeiro deste ano, Mato Grosso já recebeu mais de 3,6 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19. Ainda ontem (6), chegaram mais 206.380 vacinas para a imunização dos grupos prioritários. Deste total, o Ministério da Saúde encaminhou 166.600 doses da Coronavac e 39.780 doses da Pfizer.

Até a tarde deste domingo (05), o Estado contabiliza 523.998 casos confirmados da Covid-19 e 13.546 óbitos em decorrência do coronavírus. Do total, 6.238 estavam em isolamento domiciliar e 503.255 recuperados. A taxa de ocupação dos leitos estava em 44,71% para unidades de terapia intensiva (UTIs) e em 19% para enfermarias, ambos serviços para adultos.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (107.509), Rondonópolis (37.077), Várzea Grande (36.338), Sinop (25.124), Sorriso (17.822), Tangará da Serra (17.532), Lucas do Rio Verde (15.428), Primavera do Leste (14.505), Cáceres (11.467) e Barra do Garças (10.513).

Diário de Cuiabá