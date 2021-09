Sem imunizantes, repescagem em Alta Floresta segue sem data para acontecer

Após cumprir a imunização contra covid19 dos grupos prioritários, determinados pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta não deve promover a tão esperada repescagem essa semana. O motivo, a falta de imunizantes para essa primeira dose, a D1.

Segundo informações à equipe de vacinação aguarda ansiosamente a chegada desses imunizantes, mas não tem ainda uma data definida para que isso aconteça.

Enquanto aguardam a chegada da D1, a equipe segue cumprindo o agendamento para as segundas doses. No último sábado (4) foram vacinados os professores da rede municipal de educação onde foram imunizados 843 profissionais com a D2.

Até a presenta o município de Alta Floresta já recebeu 53.165 doses de vacinas e aplicou de 44.172 mil doses, sendo 30.713 da D1, 12.234 da D2 e 1225 da dose única.

Nilson James – Jornal O Diário