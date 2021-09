Alta Floresta – Milhares de pessoas participam do ato de 7 de setembro em apoio ao presidente Bolsonaro

Alta Floresta, Carlinda e várias municípios do estado Mato Grosso registraram manifestações no feriado de 7 de setembro. Um dia em que normalmente é comemorado com desfiles patrióticos mas que foi substituído por manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após embates com o STF (Supremo Tribunal Federal).

Em Alta Floresta, milhares de pessoas, na maioria, ligadas ao agronegócio, se concentraram pela manhã na entrada da cidade e de lá seguiram para o Trevo do Piovesan, entroncamento das MTs 320 e 208, e promoveram uma das maiores manifestações já realizadas na região norte de Mato Grosso.

Maquinários, caminhões veículos de passeio, motos ficaram parados as margens das rodovias enquanto populares promoviam suas manifestações de forma pacifica, mas com restrição parcial para a circulação de alguns veículos.

Manifestações foram registradas em vários outros municípios do estado de Mato Grosso. Na capital do estado, em Rondonópolis e ao longo a BR 163, nos principais municípios da região norte: Nova Mutum; Lucas do Rio Verde; Sorriso; Sinop; Guarantã do Norte e Matupá. Nesses locais, houve restrição de passagem apenas para os veículos de carga, exceto com carga viva e produtos perecíveis. Já veículos de passeios, ônibus, ambulâncias e veículos de apoio circularam normalmente.

Enquanto os atos de protestos rolavam por todo Brasil, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro tecia duras críticas aos ministros do STF. “Nós não mais aceitaremos que qualquer autoridade usando a força do poder passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer certeza que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”, disse, em alusão à suprema corte. “Nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República”.