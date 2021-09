Prefeitura alerta produtores sobre prazo para declaração do ITR

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT através do departamento de tributação, comunica aos contribuintes sujeitos à declaração do imposto sobre propriedade rural (ITR 2021), que o prazo para efetivar a declaração é até 30 de setembro de 2021. A Secretaria de Fazenda orienta aos contribuintes que procurem informações junto aos escritórios contábeis para verificar o VTN/HÁ (valor da terra nua) por hectare informado pelo município, para que não haja transtornos com a receita federal. Qualquer dúvida, procurar o setor de fiscalização na Prefeitura Municipal, que atende de segunda à sexta, das 8 às 16 horas.

Assessoria