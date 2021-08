Polícia recupera em Lucas do Rio Verde carga milho furtada em Sinop avaliada em mais de R$ 61 mil

A carga de milho foi recuperada pela Polícia Civil, hoje, em ação dos policiais da delegacia de Lucas do Rio Verde. Um homem suspeito de adquirir parte da carga foi preso em flagrante pelo crime de receptação. As investigações iniciaram ontem, logo após a vítima procurar a delegacia de Sinop, comunicando o furto do caminhão trator, da carreta e com mais de 50 toneladas de milho. A carga é avaliada em R$ 61,5 mil.

A Polícia Militar de Sinop entrou em contato com a PM de Lucas do Rio verde informando que a carreta chegou na cidade. Os policiais realizaram rondas e conseguiram prender o suspeito e recuperá-la.

O suspeito, de 25 anos, foi conduzido à delegacia de Lucas, interrogado e posteriormente autuado em flagrante por furto. No interrogatório, ele confessou o crime e indicou o nome da pessoa responsável por receptar parte da carga. Após chegar em Lucas o autor do furto anunciou a venda do milho em uma rede social e, logo em seguida, um interessado na receptação entrou em contato. O suspeito queria 10 mil quilos de milho, sendo negociado o valor de R$ 25 pela saca de 60 quilos, totalizando R$ 4 mil pelos grãos.

Em continuidade as diligências, os policiais de Lucas do Rio Verde encontraram parte dos grãos defronte ao armazém e a outra parte ocultada nos fundos, já ensacada, e pronta para comercialização, totalizando 54,5 toneladas de grãos apreendidos.

O receptador foi conduzido à delegacia e após ser interrogado pelo delegado Eugênio Rudy, foi autuado em flagrante pela receptação. A carga foi apreendida e será restituída para a vítima.

