Escolas de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta são selecionadas para implementar projeto Horta Pedagógica

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado de Educação (Seduc-MT) e de Agricultura Familiar (Seaf), divulga a lista das 151 escolas que tiveram os projetos aprovados para implementar o “Projeto Horta Pedagógica Escolar” em 2021 e 2022. Os investimentos serão na ordem de R$ 1 milhão e o objetivo é fomentar a agricultura familiar e o empreendedorismo na rede estadual de educação.

As escolas selecionadas são das modalidades campo, quilombola, indígena e urbanas. Das 151 unidades escolares, 149 receberão o valor de R$ 6,5 mil cada. As duas unidades escolares agrícolas (Jaraguá e Terra Nova), que possuem ensino específico de Agroecologia, receberão R$ 15 mil cada.

Alta Floresta teve duas escolas beneficiadas, a Guimarães Rosa e Boa Esperança. Outros municípios da região também foram contemplados. Carlinda – Escola Frei Caneca, Nova Canaã do Norte – Escola Nova União e Ivone Borkwski de Lima e Paranaíta – Escola Estadual São Pedro.

Como foco pedagógico, o projeto tem o intuito de contribuir com os estudantes no desenvolvimento das aprendizagens essenciais do conhecimento e nas atitudes e valores que garantam o protagonismo juvenil, a formação integral, a autonomia para a construção do projeto de vida e a qualificação para o mercado de trabalho.

A proposta também visa valorizar a agricultura familiar, o empreendedorismo, a vivência e o contato com os recursos naturais, a postura responsável diante do meio ambiente, os conhecimentos técnicos sobre instalação e manejo da horta, a qualidade nutricional dos estudantes e o cooperativismo.

A responsabilidade da assessoria técnica, o acompanhamento, avaliação deste projeto, nas fases de implantação e execução, será dos técnicos da Seduc\Seaf.

Assessoria | Seduc-MT