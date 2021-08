Ação Integrada de Atendimentos foi realizada na Vila Mutum

A comunidade Vila Mutum, na zona rural de Apiacás, recebeu atividades diversas dentro da Ação Integrada de Atendimentos que foi promovido pela Prefeitura e envolveu as Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social. Na oportunidade a Secretaria de Saúde realizou 23 atendimentos odontológicos, 20 atendimentos médico, 20 pessoas vacinadas contra o Coronavírus, 15 pessoas vacinadas contra Influenza, 02 testes rápidos de antígeno para detecção do Coronavírus, sendo um resultado POSITIVO. Já a equipe da educação promoveu o ensino individual dos alunos com explicações para a resolução das atividades da apostila. A Secretaria de Assistência Social realizou atualizações do Cadastro do Programa Bolsa Família, atendimento de auxílio alimentar e de vulnerabilidade temporária com entrega de mais de 42 cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, além da Campanha Agosto Lilás.

O Prefeito, Sr. Júlio César, parabenizou o empenho das equipes e relata a importância dessas atividades à população. “ Quero aqui agradecer todos os envolvidos nessa ação do bem, fiquei feliz em ver quantas pessoas foram atendidas durante essa ação, tanto na saúde quanto na assistência social e educação”. Diz o prefeito.

Já a vice-prefeita e também secretária de saúde, Sra. Fabiana Pessoa, lembra que proporcionar atendimento de qualidade seja em qualquer Secretaria é um compromisso da atual gestão. “ Nós estamos hoje a frente da gestão pública e temos o compromisso de levar atendimento de qualidade, seja em qualquer Secretaria Municipal, por isso acho essencial essa ação integrada, pois conseguimos atender várias pessoas ao mesmo tempo em diversos serviços oferecidos. Quero agradecer em nome do prefeito Júlio todos que ajudaram a realizar essa ação integrada de atendimentos”. Ressalta a vice-prefeita.

Assessoria de imprensa: Driely Melo