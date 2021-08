Guarantã do Norte: Policiais detonam 300 kg de explosivos em garimpo após a morte de duas pessoas

A Gerência de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil detonou 300 kg de explosivos no garimpo onde a filha de um casal de empresários e o presidente da Cooperativa dos Garimpeiros (Coopertran) morreram, nessa sexta-feira (20), na região da Serrinha, a cerca de 18 km de Guarantã do Norte (MT).

Em um vídeo, é possível ver o momento em que os explosivos são detonados.

Na sexta-feira (20), duas pessoas morreram carbonizadas após a explosão de um garimpo no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram encontradas várias dinamites no local. Também ainda havia fogo quando a equipe chegou. As chamas foram controladas pelos militares e o garimpo foi isolado.

Daniella Trajano Dalff, de 28 anos, e Mario Lucier Caldeira, de 49 anos, que estavam na região a trabalho, morreram carbonizados.

Conforme nota da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Daniella era estudante do curso de Engenharia de Minas, do Câmpus de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

A Polícia Civil informou que Daniella trabalhava na empresa dos pais, que fornecia explosivos na região.

Um inquérito foi instaurado na delegacia do município para apurar a origem dos explosivos e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.

G1 MT