30 escolas de MT confirmam casos de Covid-19 após retorno das aulas, diz sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) informou que 30 escolas públicas do estado confirmaram casos de Covid-19 entre estudantes e profissionais da educação, até sexta-feira (13).

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) disse que fez recomendações às escolas desde fevereiro deste ano e que vem reforçando essas orientações em lives e reuniões com as equipes de educação. Desde maio, os profissionais também foram orientados sobre o plano de contingência nas escolas para eventuais casos de Covid-19.

As aulas presenciais – no formato híbrido – foram retomadas há cerca de dez dias nas escolas estaduais.

“Apesar da incidência ocorrer também em escolas das redes municipais, o maior número de notificações que chegam ocorre na rede estadual. Isso se dá após o governo insistir no retorno às aulas presenciais, sem medidas efetivas de segurança, como a testagem em massa dos estudantes”, diz o sindicato, em nota.

Entre os contaminados estão professores, merendeiras, funcionários e estudantes.

De acordo com o sindicato, mesmo diante da divulgação do plano de contingenciamento para evitar a contaminação do coronavírus nas escolas, denúncias registradas no Sintep revelam que em muitas unidades a direção tem dispensado apenas a pessoa diagnosticada com a Covid-19, sem cumprir o período de isolamento daqueles que tiveram contato com a pessoa positivada com o vírus.

“Essa situação poderá levar ao caos, diante da gravidade dessa doença que não tem mais idade para se manifestar, inclusive com casos fatais entre jovens aumentando”, disse o presidente do Sintep-MT, Valdeir Pereira.

Escolas com casos de Covid confirmados

Escola Estadual Profª Marlene Marques de Barros –Várzea Grande CMEI WILSON SODRÉ FARIAS – Várzea Grande Escola Estadual Jaiminho – Várzea Grande Escola Estadual Souza Bandeira – Cuiabá Escola Estadual Aureolina Eustacia Ribeiro – Cuiabá Escola E Heliodoro Capistrano – – Cuiabá Escola Estadual Irene Gomes de Campos – VG CMEI Albella curvo de Moraes (VG) Escola Estadual Pedro Gardés (VG) Emeb Antônio Gomes (Cuiabá) E. E. André Luiz da Silva Reis (Cuiabá) E. E. Clênia Rosalina de Souza (Cuiabá) Escola Estadual Bernardino Gomes da Luz (Colniza-MT) Escola estadual Tarsila do Amaral (Colniza-MT) Escola estadual Mario de Castro (Cuiabá) Escola estadual Hermelinda Figueiredo (Cuiabá) Escola estadual professora Oswaldita Eliza Teixeira Couto (Santo Antônio de Leverger) EE Ramiro Bernardo da Silva (Rondonópolis) EE Emanuel Pinheiro (Rondonópolis) EE Renilda Silva de Moraes (Rondonópolis) EE La Salle (Rondonópolis) EE Daniel Martins Moura (Rondonópolis) EE Antonio Guimarães Balbino (Rondonópolis) Escola Estadual 19 de Julho (Peixoto de Azevedo) Escola Estadual Governador José Fragelli (Cuiabá) Escola Estadual Elizabet Evangelista Pereira (Rosário Oeste) Escola Estadual Antonio Gomes – (Várzea Grande) EE DIVA HUGUENEY DE SIQUEIRA BASTOS – (Cuiabá) Escola Estadual Padre Ernesto de Camilo Barreto –( Cuiabá) Escola estadual Jardim Universitário– (Alta Floresta)

