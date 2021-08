Gêneros alimentícios são doados pelo Tiro de Guerra à Assistência Social

Itens como açúcar, café, leite em pó, chocolate em pó, numa soma em touro de 1.100 quilos e ainda 360 litros de suco de manga, 300 litros de suco de goiaba e 420 unidades de suco de pêssego foram doados pelo Tiro de Guerra de Alta Floresta à Secretaria de Ação Social para que seja repassadas às entidades, casas de abrigo etc.

O ato de doação aconteceu no próprio Tiro de Guerra e contou com as presenças do Prefeito Chico Gamba e da Secretária de assistência social Mariney Viana de Araujo Munhoz e foi feito pelo subtenente comandante do TG 001-AF Ivan Barroso de Carvalho na data de 05 de agosto de 2021, quinta-feira.

“Esses alimentos são provenientes do 9° Comando Militar para uso durante as instruções dos atiradores. Devido a pandemia as instruções estão suspensas e os alimentos podem se perder devido ao prazo de validade”, explicou o Chefe de Instrução do Tito de Guerra 09/001 subtenente Carvalho acrescentando que “recebemos esses alimentos do escalão superior do comando da região militar, para que seja servida no café da manhã para os atiradores e, como, em função da pandemia, a gente está sem a instrução, sem o atirador, este material, como todo gênero alimentício tem prazo de validade, então, para evitar o desperdício pelo não consumo, estamos fazendo essa doação para que a Secretaria de Assistência Social repasse às entidades”.

“É uma atitude bastante nobre do Tiro de Guerra. Alimentos que seriam servidos aos atiradores e estão sendo destinados para Casa Lar, para os abrigos que a gente atende e, nesse momento de pandemia, com a crise intensificada, será de suma importância, e será bem útil nesses abrigos”, disse a secretária Mariney no momento em que agradeceu ao comandante subtenente Ivan Carvalho.

Também para o prefeito Chico Gamba “é uma atitude muito bonita, essa alimentação será distribuída para as entidades e instituições que muito necessitam no nosso município”, agradeceu o Prefeito.

Carlos Alberto de Lima/Prefeitura de Alta Floresta