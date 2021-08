Criminosos degolam jovem na frente do pai e levam cabeça na mochila em MT

Três homens invadiram uma construção onde um jovem de 25 anos trabalhava com o pai e o assassinaram no local, no Bairro Vila Alta em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na tarde de ontem quinta-feira (5). Os criminosos ainda degolaram a vítima e levaram a cabeça dela em uma mochila.

José Claudeson de Souza Silva foi morto na frente do pai.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos trancaram o pai e o filho em um quarto da obra e atingiram o jovem com uma facada no pescoço.

Eles teriam pedido ao pai para ficar de costas para o jovem, pois iriam matá-lo.

Após o crime, os suspeitos fugiram. A polícia faz buscas pela região, mas ainda não conseguiu localizá-los.

Segundo a polícia, José Claudeson ficou preso durante cinco anos por homicídio. Em maio deste ano ele foi solto e passou a trabalhar com o pai.

TV Centro América