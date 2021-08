Quase 600 mil pessoas estão com a vacinação completa em MT

Desde o início da campanha de imunização contra o novo coronavírus em janeiro deste ano, Mato Grosso já recebeu do Ministério da Saúde (MS) 2.730.710 doses de imunizantes contra o vírus, que causa a Covid-19. Do total, a Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT) já pactuou a distribuição de 2.729.801 unidades aos 141 municípios mato-grossenses, ou seja, 99,9% do total recebido.

No Estado, dados do LocalizaSUS do órgão federal de Saúde, apontam que 1.559.378 pessoas já receberam a primeira dose de um dos antígenos (Astrazeneca, Coronavac, Pfizer ou Janssen) contra a Covid-19. Já a segunda aplicação ou a dose única da vacina da Janssen foi feita em 597.149 indivíduos.

Esses quase 600 mil com a imunização completa e que garante a devida proteção contra o vírus resultam em uma cobertura vacinal de apenas 14,49% levando-se em consideração a população de 3,5 milhões de habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contudo, segundo o MS, a população vacinável em nível estadual é de 2.545.126 pessoas acima dos 18 anos.

Nesta última quinta-feira (5), o Ministério da Saúde informou que bateu um novo recorde, com mais de 43 milhões de doses distribuídas para os estados e o Distrito Federal somente em julho. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o número reforça o compromisso do governo federal em imunizar, com pelo menos a primeira dose, toda a população maior de 18 anos até o fim de setembro. “Estamos comprometidos em vacinar o povo brasileiro e acabar com a crise pandêmica”.

Ainda, conforme dados da Ses-MT, os 10 municípios mato-grossenses que mais aplicaram vacinas, considerando o percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas, foram: Novo Mundo (99%), Nortelândia (98%), Campos de Júlio (98%), Santa Terezinha (98%), Planalto da Serra (97%), Sapezal (96%), Jaciara (95%), Diamantino (95%), Conquista D’Oeste (94%) e Tangará da Serra (94%).

As autoridades públicas alertam, no entanto, que mesmo com as vacinas para prevenir a infecção, ainda é importante adotar algumas medidas de distanciamento e biossegurança. Entre os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas estão lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas e aglomerações.

Até a tarde a última quarta-feira (4), o Estado contava 494.767 casos confirmados e 12.898 óbitos em decorrência do coronavírus. Do total, 9.938 infectados estavam em isolamento domiciliar e 470.439 recuperados. Também 428 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTIs) e 290 em enfermarias, ambos serviços públicos. A taxa de ocupação estava em 77,12% para UTIs e em 33% para enfermarias, ambos para adultos.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (100.677), Rondonópolis (35.277), Várzea Grande (33.058), Sinop (23.680), Sorriso (17.259), Tangará da Serra (16.886), Lucas do Rio Verde (14.726), Primavera do Leste (13.210), Cáceres (10.748) e Barra do Garças (10.075).

Joanice de Deus/Diário de Cuiabá