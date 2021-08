PTS – Projeto Terapêutico Singular de Saúde Mental na Atenção Básica

Profissionais da Atenção Primária do Posto de Saúde da Família 2 reunidos com equipe multidisciplinar em diálogo interativo, o que permite o compartilhamento de casos especiais, que merecem uma atenção diferenciada na linha do cuidado, possibilitando ver o indivíduo no seu todo. A partir do levantamento de dados e discussão de problemas, estabelece-se um plano de trabalho para resolução de problemas. Esta comunicação se torna efetiva, pois vários profissionais juntos constroem o pensamento reflexivo e integrador em favor da qualidade de vida do paciente.

Profissionais envolvidos: Médico, Enfermeiras do PSF e do Hospital Municipal, Agentes Comunitários de Saúde, Psicóloga e Assistente Social da Unidade Descentralizada de Reabilitação.

Assessoria de Imprensa