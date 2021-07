Lissandra Campos é Mato Grosso no Mundial de Atletismo que acontece no Quênia

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou na última quinta-feira (22) a lista dos 20 atletas convocados – 14 no masculino e 6 no feminino – para representar o País no Campeonato Mundial Sub-20, que será disputado logo após os Jogos Olímpicos de Tóquio, de 17 a 22 de agosto, em Nairóbi, no Quênia. Todos os convocados nas provas individuais alcançaram os índices exigidos pela World Athletics (WA).

O evento era para ter sido disputado em 2020, mas a pandemia acabou adiando a competição para 2021.

Dentre os convocados, destaque para a atleta Lissandra Maysa Campos, que disputará o Mundial na prova de salto em distância e para sua treinadora, Maria Aparecida de Souza de Lima, que será a Chefe dos Treinadores Brasileiros. Ambas são do Instituto Vicente Lenílson, de Cuiabá.

Lissandra Campos é a primeira brasileira do ranking na prova do salto em distância, com a marca de 6,45m, conquistada em 13 de junho de 2021, no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo. Com esta colocação, ela deu a sua técnica, a professora Maria Aparecida, a possiblidade de ser convocada como responsável pela delegação brasileira para o Mundial em Nairóbi.

Com estas convocações, Mato Grosso se garante, mais uma vez, como elite do atletismo e expectativa de termos mais um atleta nas próximas olimpíadas, nas provas de Saltos Horizontais, como está acontecendo agora com Almir Júnior no Salto Triplo no Japão. Também reforça a tradição de participação de nossos atletas em Campeonatos Mundiais, como foi a participação de Mirieli Estaili, de Sorriso, que foi prata em Tampere (Finlândia), em 2018, quebrando o jejum de medalhas na categoria após 16 anos.

A participação da técnica mostra também a capacidade dos profissionais em revelar talentos e produzir campeões, como foi recentemente em Lima no Peru, em que o Brasil foi campeão Sul-americano, com a participação dos Treinadores José Elias de Souza, de Rondonópolis, Sivirino Souza dos Santos de Barra do Garças e a própria Maria Aparecida além de cinco atletas mato-grossenses.