Alta Floresta perde Ademir Souza, pioneiro e violeiro másters

Mais uma triste notícia pegou a comunidade altaflorestense na última semana, mais precisamente, na quinta (22), com a perca de mais um pioneiro altaflorestense.

Através das redes sociais muitos internautas compartilhavam a notícia do falecimento do pioneiro e violeiro Ademir de Souza, 60 anos, mais conhecido como Ademir da Salgado, ex-funcionário da extinta Credialta e um dos fundadores e integrante do grupo Violeiros Masters.

A confirmação se deu na sequencia através dos familiares que informaram que o pioneiro encontrava-se internado no Hospital Regional e que havia falecido, após sofrer AVC hemorrágica.

Ademir foi velado durante dia na Capela da Funerária N. Sra Aparecida, na Rua F e sepultado no final da tarde diante de muita comoção no Jardim da Saudade de Alta Floresta.

Ademir Souza e filhos protagonizaram um dos maiores momentos da cultura mato-grossense ao participarem da gravação do Programa É Bem Mato Grosso em Alta Floresta. Um programa de repercussão estadual e nacional que mostra as belezas, culinária, danças e destaques da música.

O programa É Bem Mato Grosso, é apresentado pelo cantor e compositor Pescuma, com intuito de valorizar e expandir a cultura Mato-grossense, as crenças, as histórias, danças típicas, os sabores da nossa culinária, as belezas naturais, os personagens do folclore mato-grossense, as artes, a nossa música. Um programa com a cara e a alma mato-grossense. Um programa com a cara e alma do Ademir Violeiro.