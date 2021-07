MT: empresário e passageira morrem em queda de aeronave

Um empresário do setor madeireiro e uma mulher morreram na tarde de ontem sábado (10), após a queda de uma aeronave, modelo trike — uma asa delta com motor, no município de Castanheira, noroeste de Mato Grosso. A tragédia aconteceu na Avenida Carolina Rezzieri próximo a madeireira Rezzieri.

A polícia militar foi chamada para o atendimento da ocorrência e no local visualizou duas vítimas fatais que foram identificadas como sendo o empresário do setor madeireiro Gelson Ferreira da Silva, conhecido popularmente como “Gelsão”, e Bernadete Aparecida Cardoso, moradora da cidade de Juína.

Após a queda do trike, moradores se aproximaram e chegaram a gravar um vídeo mostrando o trike destruído e as vítimas caída entre as ferragens.

Ao site Juína News, a polícia militar confirmou os dois óbitos, e que a perícia procederá com os trabalhos no local.

A médica plantonista, Luana Faula Perpétuo, junto com a equipe do hospital municipal chegaram a ir no local, porém acabaram confirmando o óbito das vítimas.

Ainda sem informações sobre a forma como ocorreu o acidente, no entanto, há relatos de que a asa da aeronave possa ter tocado em uma árvore e provocado a queda do trike.

A polícia judiciária civil e a perícia oficial e identificação técnica (POLITEC) de Juína compareceram no local do acidente para averiguar os fatos.

A PM isolou a área e permaneceu no local controlando o acesso de pessoas até o fim das perícias.

Um morador relatou que o clima é de muita tristeza no município devido aos dois óbitos.

Os corpos foram trazidos para o IML, em Juína, e passarão por exame de necropsia.