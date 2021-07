Vice presidente do Confef propoe projeto pós Covid em Alta Floresta

O vice-presidente do CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), professor Carlos Alberto Eilert, reuniu-se no final da manhã desta sexta-feira com o prefeito Municipal, Valdemar Gamba, a Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta Lucinéia Martins de Matos e o vereador Claudinei de Jesus, com o intuito de propor a implantação de um projeto voltado ao “pós Covid” nas escolas.

Segundo Carlos Eilert a proposta consiste em implantar, através de projeto de lei, a educação física desde as séries iniciais. “Alta Floresta pode estar saindo na frente pensando no Pós Covid principalmente nas escolas, pra que nós possamos fazer com que as nossas crianças possa desenvolver e o voltar o gosto da atividade física e que no futuro elas não deixem de praticar”.

Para o prefeito Valdemar (Chico) Gamba, um projeto neste sentido dará a possibilidade de recuperação “pós Covid” às crianças em idade escolar. A ideia é colocar as crianças em idade escolar em atividade para a retomada, paulatinamente, do nível de antes da pandemia. “Este é o nosso segundo contato, já estivemos lá em Cuiabá, no Conselho, hoje estamos conversando e já marcando reuniões para a próxima semana para nos ajudar, contribuindo com o município de Alta Floresta”, afirmou Gamba.

A Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta Lucinéia Martins de Matos afirmou que já no início da próxima semana serão iniciadas as reuniões para a implantação do projeto, que é uma preocupação já delineada pelos profissionais de educação da cidade. Mas esta não é a única frente de atuação da Secretaria, que pretende implantar, de modo continuo, a educação física nas séries iniciais já a partir do próximo ano, “nós estamos iniciando este diálogo, temos o apoio do nosso vereador Claudinei, para buscar esta soluçaõ, eu fiz parte de uma turma de educação física de 20 anos atrás e estamos todo este tempo esperando por essa inclusão da educação física nas escolas, dos municípios ao nosso redor, Alta Floresta é o único que ainda não tem a educação física nas series iniciais, então o nosso trabalho está sendo em cima dessa implantação também”, afirmou.