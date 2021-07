Acrimat alerta autoridades para suposta entrada de gado da Bolívia em MT

A Associação do Criadores de Mato Grosso (Acrimat) solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) e ao Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apurar a suspeita de entrada irregular de gado da Bolívia em Mato Grosso, e o pronto estabelecimento de uma força tarefa com integrantes dos três órgãos, bem como a expansão da fiscalização volante naquele trecho da fronteira.

O documento foi encaminhado à presidente do Indea Emanuele Gonçalina de Almeida ao superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Mato Grosso, José de Assis Guaresqui. Nele, a Acrimat pede ainda que seja implementada ação de comunicação dirigida aos pecuaristas, disponibilizando um disque denúncia via 0800, bem como a fixação de cartazes em revendas, postos do Indea e sedes dos Sindicatos Rurais, alertando sobre a risco da comercialização de animais sem origem comprovada.

Em resposta ao pedido da Acrimat, o superintendente do Mapa em Mato Grosso, disse que com o objetivo da busca de alternativas de controle na região e possíveis soluções para mitigar o problema na fronteira Brasil/Bolívia, o INDEA/MT apresentou dados com elementos relativos ao trânsito de animais bovinos ocorrido no estado, como elemento de criação de uma estratégia específica para a região.

“No entanto, é de conhecimento de todos a complexidade do assunto. Vários são os fatores que influenciam, de modo negativo, para que as orientações técnicas e as regras que nos asseguram o status sanitário, sejam transgredidas, o que dificultam consideravelmente que somente as ações de controle do INDEA/MT, sejam suficientes para coibir tais transgressões”, destaca o órgão no documento enviado à Acrimat.

Como conclusão, o Mapa entende pela necessidade do envolvimento de outros segmentos e pede à Acrimat apoio para que “alerte, com rigor, os pecuaristas para que ajam como sentinelas, e não permitam que indivíduos, alheios ao sistema, prejudiquem o desenvolvimento da pecuária de Mato Grosso”.

Apreensão

O diretor técnico da Acrimat, Francisco de Sales Manzi, diz que a associação recebeu demanda oriunda dos presidentes dos Sindicatos Rurais de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Cáceres sobre a preocupação com o descaminho de gado que está entrando da Bolívia para Mato Grosso, em função da grande diferença de preço.

“Fizemos uma solicitação ao Indea e ao Mapa para reforçar a vigilância e esta semana já apreenderam e abateram dois lotes de animais. Recebemos resposta do Mapa à nossa solicitação, o qual em ação conjunta com o Indea e Gefron está agindo para evitar demais ocorrências desta natureza”, explica Manzi.

Contudo, para auxiliar os trabalhos dos órgãos competentes, a Acrimat pede a todos os produtores, principalmente os da região de fronteira, que denunciem qualquer movimentação suspeita.

“Essa é uma tarefa conjunta entre a polícia, os órgãos de defesa federal e estadual e principalmente os produtores, sobretudo os das regiões próximas a fronteira pois precisamos garantir nosso status sanitário. O Mato Grosso tem uma fronteira seca de mais de 740 quilômetros, e garantir nossa soberania é dever de todos”, conclui o diretor técnico da Acrimat.