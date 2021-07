Câmara entra e recesso, apenas sessões extraordinárias serão realizadas até 31 de julho; Atendimento ao público segue normal até dia 07

A Câmara de Vereadores entra em recesso entre o dia 1º e 31 de julho. Ontem foi a última sessão ordinária realizada na Casa de Leis que a partir de agora só realizará sessões extraordinárias (hoje inclusive já tem uma sessão convocada).

Para o público, os atendimentos continuam até o dia 4 de julho, uma sexta-feira, a partir de 7 de julho, até o dia 28, não haverá atendimento aberto ao público. Os trabalhos serão normalizados a partir do dia 1º de agosto.

“O que entrou de recesso foram as sessões ordinárias, já temos uma sessão extraordinária convocada e quantas fora preciso, o Executivo o Legislativo, nós vamos convocar, os vereadores vão continuar trabalhando normal”.

Segundo Tuti, depois do dia 7 de julho os funcionários também entram em recesso e, eventuais atendimentos, serão na forma de plantão. Os vereadores continuarão com acesso normal aos seus gabinetes e, atendimentos pessoais, inclusive com o público, serão definidos pelos próprios vereadores à medida de suas necessidades.

ECONOMIA – Segundo o presidente da casa, nos primeiros seis meses da administração da CMAF a Mesa Diretora conseguiu uma economia na ordem e R$ 1 milhão que serão utilizados, no segundo semestre, em partes, para reformas em alguns ambientes na Casa de Leis e também para devolução ao Executivo Municipal. Tuti fez um agradecimento direcionado a todos os vereadores que colaboraram para essa economia. “Isso mostra a seriadedae de nosso trabalho e de todos os vereadores, o segredo é administrar, porque o dinheiro é dinheiro do povo”, disse.

Dentre os investimentos que serão realizados, segundo Tuti, serão construídas salas para o “administrativo da Câmara”, bem como a execução de melhorias em gabinetes. “Lógico que isso vai gerar um custo, mas a gente acredita que iremos devolver uma boa grana para o Executivo no final do ano”, afirmou.

BALANÇO – No balanço dos trabalhos do primeiro semestre, Tuti afirmou que a “unidade” que conseguiu obter junto aos pares é surpreendente. Para ele, é lógico que há questionamentos, posicionamentos individuais e que precisam ser respeitados, mas que esta é a principal conquista obtida. “A unidade da Câmara, os vereadores preocupados e uma parceria entre Legislativo e Executivo, isso é o mais importante e que alavancou este primeiro semestre”, afirmou.