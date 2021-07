Gestor Osmar Moreira participa de ato cívico e missa de São Pedro em comemoração aos 42 anos do Município de Paranaíta

Na manhã de 29 de Junho no aniversário da cidade de Paranaíta, o Prefeito Osmar Antônio Moreira e primeira Dama Nair Valentim participaram do Ato Cívico em frente ao paço municipal, onde houve o hasteamento das bandeiras e entoados os hinos à pátria e ao Município.

Após o Ato Cívico o Prefeito se dirigiu até a igreja Católica Matriz, onde participou da missa de São Pedro e em comemoração aos 42 anos do Município. Na ocasião as bandeiras do Brasil, Estado e Município foram levadas até a frente do altar para ser abençoadas pelo pároco da cidade, João Lúcio, que após convidou o Prefeito Osmar para fazer uso da palavra aos munícipes presentes, o Gestor falou de sua alegria pelo momento, contou um pouco de sua História de vida no Município e desejou bênçãos à população e a Paranaíta pelos 42 anos de conquistas.

Participaram da missa comemorativa e Ato Cívico, o Vice-Prefeito Ederson Rado e sua esposa Thais Volpato, Vereadores Jalison Cruz e Soninha Berlanda (Representando a Câmara de Vereadores) e Secretariado.

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães – Assessoria de Imprensa