Em seu 6º mandato, Romoaldo Júnior reassume cadeira pela 6ª vez na legislatura

Em seu sexto mandato na Assembleia Legislativa, o deputado Romoaldo Júnior (MDB), assume hoje (25) vaga no lugar da correligionária Janaína Riva, que pediu licença de 120 dias do cargo. Com 18.467 votos, o parlamentar foi o 16° mais votado da 19ª Legislatura, ficando com a primeira suplência da coligação. Já são quase 40 anos dedicados à vida pública, marcada por oito mandatos, não só de deputado estadual, mas também de vereador e prefeito de Alta Floresta.

Na história da Assembleia, talvez Romoaldo seja o único suplente mais beneficiado pelo acordo do rodízio entre os eleitos da chapa. Em 29 meses de mandato, exerceu 26. Alguns chegam a chamá-lo de deputado ‘sortudo’.

“Graças a Deus a bancada gosta muito de mim, sou uma pessoa bem relacionada, todos se propuseram a tirar licença para que eu pudesse exercer. Sendo o deputado mais antigo da Casa, infelizmente, desta vez não consegui ser eleito. Têm colegas que se elegeram com 10, 11,12,13, 14,15 e eu com quase 19 mil, fiquei suplente”, disse o carismático, brincalhão e bem humorado deputado ao cantar o refrão da música da então, saudosa cantora Beth Carvalho, “Que a vida devia ser bem melhor

E será, mas isso não impede que eu repita

É bonita, é bonita, é bonita”,