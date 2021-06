Nuvens de água e temperatura similar com da Terra, detalhes de novo planeta descoberto

Um planeta diferente recentemente descoberto entusiasmou os cientistas em sua busca por vida fora do planeta Terra. O planeta temperado tem tamanho semelhante ao de Netuno e uma órbita de 24 dias ao redor de uma estrela anã vermelha.

Apesar de estar oito vezes mais próximo de sua estrela do tipo M do que a Terra está do Sol, sua temperatura é semelhante à de nosso planeta porque a própria estrela anã vermelha é menos potente do que o Sol.

Tamanho da Terra comparado ao de Netuno

A descoberta foi feita por pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa e da Universidade do Novo México, que apelidaram o exoplaneta de TOI-1231 b.

Os cientistas foram capazes de caracterizar essa estrela e medir seu raio e massa. Isso então deu a eles os dados necessários para calcular a densidade e fazer a hipótese de que a atmosfera é feita.

Sua atmosfera é de aproximadamente 60º celsius ou 140º Fahrenheit, tornando o TOI-1231b um dos mais frios exoplanetas acessíveis para estudos atmosféricos já descobertos. É possível que haja nuvens altas presentes no alto da atmosfera e, possivelmente, que sejam formadas de água.

“As observações futuras deste novo planeta nos permitirão determinar o quão comum (ou raro) é a formação de nuvens de água ao redor desses mundos temperados”, disse a cientista do JPL da Nasa Jennifer Burt, com a professora assistente do Departamento de Física e Astronomia da UNM Diana Dragomir ao Independent.

Elas acrescentaram que mais estudos serão necessários para entender precisamente como ele é composto. “A baixa densidade do TOI 1231b indica que ele está rodeado por uma atmosfera substancial, em vez de ser um planeta rochoso. Mas a composição e extensão desta atmosfera são desconhecidas!”, disse Dragomir.

TOI1231b poderia ter uma grande atmosfera de hidrogênio ou hidrogênio-hélio, ou uma atmosfera de vapor de água mais densa. Cada um deles apontaria para uma origem diferente, permitindo aos astrônomos entender se e como os planetas se formam de forma diferente em torno de M anãs em comparação com os planetas ao redor de nosso Sol

Os cientistas podem fazer isso investigando se o gás está sendo expelido e procurando evidências de átomos de hidrogênio e hélio – algo que geralmente é impossível porque sua presença é mascarada por gás interestelar.

“Um dos resultados mais intrigantes das últimas duas décadas da ciência dos exoplanetas é que, até agora, nenhum dos novos sistemas planetários que descobrimos se parece com o nosso próprio sistema solar”, disse Burt.

“Eles estão cheios de planetas entre o tamanho da Terra e Netuno, em órbitas muito mais curtas do que a de Mercúrio, então não temos nenhum exemplo local para compará-los, disse.

Este novo planeta ainda é estranho – mas é um passo mais perto de ser um pouco como os planetas da nossa vizinhança. “Comparado com a maioria dos planetas em trânsito detectados até agora, que muitas vezes têm temperaturas escaldantes na casa das centenas ou milhares de graus, TOI-1231 b é positivamente frígido”.

A pesquisa dos cientistas, intitulada “TOI-1231 b: Um planeta temperado do tamanho de Netuno em trânsito próximo ao M3 NLTT 24399“, será publicada em uma futura edição do The Astronomical Journal.

Os astrônomos anunciaram em fevereiro de 2017 a descoberta de sete planetas do tamanho da Terra orbitando uma estrela a 40 anos-luz do nosso centro.

Inicialmente, os pesquisadores identificaram apenas três planetas ao redor da estrela em 2016, mas eles usaram vários telescópios e descobriram os outros quatro planetas usando o método de trânsito – medindo quedas na luz das estrelas conforme os planetas passavam na frente da estrela.

Os sete exoplanetas foram todos encontrados em formação compacta ao redor de uma estrela anã ultracool chamada TRAPPIST-1, e os planetas carregam o nome TRAPPIST , que vem de uma cerveja que eles gostam muito – vai entender.