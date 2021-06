CUFA Alta Floresta promove entrega de cartões alimentação para comunidade carente

A CUFA (Central Única das Favelas) de Alta Floresta– MT atua a mais de 4 anos no município e durante essa pandemia interrompeu suas atividades normais e recentemente, apresentou para o município a campanha “CUFA Contra o Vírus”” que tem como finalidade principal contribuir no combate ao Coronavírus, conscientizando os moradores a tomarem os cuidados adequados contra o Coronavírus através de gestos simples, como lavar as mãos por exemplo.

A CUFA desenvolve também um projeto denominado Panela Cheia em parceria com a Frente Nacional Antirracista, Gerando Falcões e União SP com objetivo de atender um numero maior de pessoas com alimentos neste momento pandêmico com multo mais rapidez.

Em Alta Floresta, recentemente, a entidade esteve presente na escola Rui Barbosa promovendo a entrega de Cartões Alimentação apoiado pelo Carrefour para dezenas de mães cadastradas na instituição.

Alta Floresta através da CUFA Alta Floresta – MT já vem desenvolvendo um trabalho brilhante de responsabilidade social diante da sociedade altaflorestense desde o inicio da pandemia em 2020, assistindo principalmente as mães chefes de famílias moradoras da zona urbana, e zona Rural em vários bairros de Alta Floresta.